Ковалик заявил, что США начнут переговоры из-за того, что видят отсутствие шансов Украины на победу

По словам профессора Питтсбургского университета, Вашингтон разрывается между Украиной и Израилем, и это не играет на руку главе США Джо Байдену в условиях будущих президентских выборов.

Профессор Питтсбургского университета Дэниел Ковалик заявил, что США начнут переговоры из-за того, что видят отсутствие шансов Киева на победу. Об этом он рассказал в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

По словам юриста, Вашингтон разрывается между Украиной и Израилем, и это не играет на руку главе США Джо Байдену в условиях будущих президентских выборов.

«Я думаю, есть вероятность того, что США захотят сесть за стол переговоров, потому что видят, что конфликт, вероятно, проигран, и они обеспокоены тем, что их ресурсы разбросаны по всему миру, потому что сейчас, опять же, они поддерживают Израиль в уничтожении жителей Газы», — заявил он.

Ковалик рассказал о вероятности того, что в какой-то момент США решат, что «им необходимо договориться о прекращении этого конфликта».

Также профессор назвал ироничным, что в марте 2022 года Украина могла сохранить свои территории и заключить соглашение с Россией, однако именно США наложили на это вето, так что таких благоприятных условий для украинских властей больше нет и не будет.