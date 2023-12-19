Глава рязгордумы поздравила детей участников СВО с наступающим Новым годом

Во вторник, 19 декабря, в рязанском театре драмы прошла новогодняя елка для детей участников специальной военной операции. На мероприятии провели игры, конкурсы, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также спектакль «Фабрика игрушек, или Новогоднее ограбление».

Глава рязгордумы поздравила детей участников СВО с наступающим Новым годом. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Во вторник, 19 декабря, в рязанском театре драмы прошла новогодняя елка для детей участников специальной военной операции. На мероприятии провели игры, конкурсы, встречу с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также спектакль «Фабрика игрушек, или Новогоднее ограбление».

Перед началом представления с наступающими Новым годом и Рождеством всех собравшихся в зале поздравила глава муниципального образования, председатель рязгордумы Татьяна Панфилова.

«Пусть сказочный спектакль сегодня подарит вам волшебное настроение и наполнит радостными эмоциями. Мы, взрослые, хотим, чтобы вы были здоровы и счастливы, чтобы у вас все получалось, а все ваши мечты обязательно исполнились» — сказала Панфилова.

В завершение спектакля ребята получили сладкие подарки.