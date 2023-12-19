Еще в одном российском регионе отказались от фейерверков и массовых мероприятий на Новый год
А во всех учреждениях культуры будут проходить новогодние представления с отечественными героями мультфильмов.
Ставропольский край не будет устраивать массовых праздничных мероприятий к Новому году, а также откажется от фейерверков,. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора региона Владимира Владимирова.
«Фейерверков мы не предполагаем. Гулянья на Рождество будут, но без большого масштаба», — сказал глава региона.
Он добавил, что во всех учреждениях культуры будут проходить новогодние представления с отечественными героями мультфильмов.
Кроме того, в этом году дети участников СВО будут приглашены на краевые елки.