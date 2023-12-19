В Верховной раде заявили о возможной мобилизации женщин в ряды ВСУ

Для призыва женщин в армию нужно поставить ультиматум, и вторым вариантом будет проигрыш Киева.

Женщинами могут начать пополнять ряды Вооруженные силы Украины. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Верховной рады Инну Совсун.

«Я не отрицаю, что до мобилизации женщин мы можем дойти. Если это нужно для обороны, значит, это нужно для обороны», — сказала она.

Депутат заявила, что для призыва женщин в армию нужно будет поставить ультиматум, и вторым вариантом будет проигрыш Киева.

Кроме того, необходимо будет определиться с критериями, по которым женщин будут мобилизовать.