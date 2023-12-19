Депутат Рязанской областной Думы принял участие в открытии Сасовского краеведческого музея после капремонта

Мероприятие прошло 15 декабря. На церемонии присутствовали и.о. главы Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова, директор музея Марина Камзеева, заместитель министра культуры Рязанской области Елена Солухина.

В Сасове после проведения капремонта открылся краеведческий музей. Об этом сообщила пресс-служба Рязанской облдумы.

Мероприятие прошло 15 декабря.

На церемонии присутствовали депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков, и.о. главы Сасовского муниципального округа Евгения Рубцова, директор музея Марина Камзеева, заместитель министра культуры Рязанской области Елена Солухина.

Здание отремонтировали в рамках национального проекта «Культура», партийного проекта «Культура малой Родины» и народной программы «Единой России». Благоустройство территории проходило по программе поддержки местных инициатив.

«На ремонт выделили более 40 миллионов рублей из федерального, регионального и местного бюджетов. Дополнительные средства — около шести миллионов рублей — выделили на создание современной экспозиции и оснащение музея», — рассказала Марина Камзеева.

В краеведческом музее установили новую крышу, заменили окна, системы отопления, электро- и водоснабжения, провели ремонт внутренних помещений и фасада, установили новые охранные и противопожарные системы безопасности, видеонаблюдение. Перед зданием выложены дорожки из тротуарной плитки с брендовым узором в виде каната, уличные фонари, удобные стилизованные лавочки и урны. Установлен уникальный музыкальный инструмент «Звонница из плоских колоколов — бил», печь с дровницей.

«Для нас открытие — значимое событие. Музей — это наша визитная карточка. Комфортная зона гостеприимства, удобная навигация и прекрасное освещение — все это делает музей современным и привлекательным для посещения», — отметила Евгения Рубцова.

Директор музея Марина Камзеева провела для почетных гостей первую экскурсию по обновленной экспозиции. Присутствующим продемонстрировали залы, посвященные крестьянскому и купеческому быту и истории Сасовского края. Центральное место выставочного пространства «Памяти и Славы» отведено памяти землякам — участникам специальной военной операции. В сувенирной лавке представлены работы местных мастеров.

Депутат Рязанской областной Думы Владимир Рожков в приветственном слове поблагодарил сотрудников музея за подготовку к открытию и организацию экспозиции.

«Наш краеведческий музей — не только хранитель истории, но и активный участник общественной жизни города. Здесь с самого раннего детства прививается любовь к историческому наследию и культуре, а разнообразные акции, мероприятия, встречи неизменно вызывают широкий резонанс. Благодаря ежедневному и кропотливому труду работников музея реализуются уникальные проекты и образовательные программы», — заявил Рожков.

В рамках церемония выступили артисты Сасова и Сасовского района. На улице организовали купеческую лавку и представили театрализованную постановку, горячий чай и традиционные угощения Сасовского края — чибрик, черепенник и калинник.