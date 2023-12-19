День семьи, любви и верности предложили сделать нерабочим для многодетных

В последние годы федеральные и региональные власти делают значительные усилия, направленные на поддержку семей с детьми. Еще в 2008 году в России официально был утвержден праздник — День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. Он остается рабочим.

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать праздник Дня семьи, любви и верности 8 июля нерабочим для многодетных граждан. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении политолог отметил, что в последние годы федеральные и региональные власти делают значительные усилия, направленные на поддержку семей с детьми.

Еще в 2008 году в России официально утвердили праздник — День семьи, любви и верности, который ежегодно отмечается 8 июля. Он остается рабочим.

«В целях поддержки многодетных семей прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения изменений в нормативные правовые акты в части определения данного праздника в качестве выходного, оплачиваемого для граждан, на иждивении у которых находятся трое и более детей», — говорится в обращении.