Bild: солдаты ВСУ массово сдаются в плен

Это объясняется нехваткой поддержки с воздуха, а также различного обмундирования и противотанкового оружия.

Солдаты ВСУ массово сдаются в плен из-за нехватки различного оборудования и обмундирования. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на издание «Bild».

"Мы видим, как украинцы сдаются. Это реальность", — сообщается в статье.

Это объясняется нехваткой поддержки с воздуха, а также различного обмундирования и противотанкового оружия.

Российские войска продвигаются на нескольких участках фронта, где украинские солдаты находятся в еще более плачевных условиях и отсутствии дронов.