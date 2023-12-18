В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ

Ему было 45 лет.

В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Александр Примеров. Об этом сообщает издание «Голос хлебороба».

Александр родился в Тамбовской области. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище и связал свою жизнь с военной службой. Мужчина командировался в горячие точки Чечни, Осетии и Индии.

Отмечается, что на СВО военный отправился добровольцем в октябре этого года.

Примеров погиб 9 ноября, попав под обстрел ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Ему было 45 лет.