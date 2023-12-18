Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 19
Срд, 20
Чтв, 21
ЦБ USD 90.42 0.72 19/12
ЦБ EUR 98.76 0.34 19/12
Нал. USD 90.08 / 91.7 18/12 15:55
Нал. EUR 95 / 91.7 18/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
Проблема в равнодушии. Областной прокурор о помощи и поддержке инвалид...
Накануне Международного Дня инвалидов прокурор Рязанско...
3 декабря 13:55
10 545
Ректор РГРТУ Михаил Чиркин: информационные технологии — далеко не толь...
В воскресенье, 19 ноября, в Рязанском государственном р...
21 ноября 12:38
17 607
Рязанский врач-сурдолог рассказал, можно ли оглохнуть из-за наушников
Врач-сурдолог ОКБ имени Семашко Любовь Кусакина рассказ...
20 ноября 11:37
17 759
Омерзительное рядом. Рязанцы продолжают жаловаться на едкие запахи
В середине октября в соцсетях от рязанцев пошла новая в...
14 ноября 14:47
20 272
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ
Ему было 45 лет.

В зоне СВО погиб выпускник РВВДКУ Александр Примеров. Об этом сообщает издание «Голос хлебороба».

Александр родился в Тамбовской области. После окончания школы поступил в Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище и связал свою жизнь с военной службой. Мужчина командировался в горячие точки Чечни, Осетии и Индии.

Отмечается, что на СВО военный отправился добровольцем в октябре этого года.

Примеров погиб 9 ноября, попав под обстрел ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Ему было 45 лет.