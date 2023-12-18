В Воронежской области нашли младенца на лестнице, ведущей в подвал

В Воронежской области нашли на подвальной лестнице новорожденную девочку, завернутую в плед. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на региональный СК.

Инцидент произошел в доме, расположенном на улице Нарского. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

В настоящее время младенец находится в больнице под наблюдением врачей.

Сотрудники СК вместе с полицейскими обходят жилые дома, изучают записи с камер видеонаблюдения, работают с семьями «социального риска», состоящими на профилактическом учете, проверяют женщин, которые состояли на учете по беременности в женской консультации.