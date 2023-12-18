В Санкт-Петербурге дворник погиб после падения на него сосульки

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря, около 10:00 в Калининском районе. На 31-летнего мужчину упали снег и наледь с крыши. От полученных травм мужчина умер.

В Санкт-Петербурге дворник погиб после падения на него сосульки. Об этом сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел в понедельник, 18 декабря, около 10:00 в Калининском районе. На 31-летнего мужчину упали снег и наледь с крыши. От полученных травм мужчина умер.

На месте работает оперативно-следственная группа.