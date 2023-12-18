В Рязанской области пресекли 98 нарушений миграционного законодательства

Также привлекли рязанцев, которые помогали мигрантам легализоваться в России.

В Рязанской области полицейские на прошедшей неделе (11-17 декабря) проводили рейды по выявлению нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба УМВД.

За семь дней полицейские пресекли 98 нарушений. Двух человек фиктивно поставили на учет в Рязани и Рязанском районе.

Кроме этого, жители Рязанской области организовали незаконное пребывание в России четырех граждан стран Средней Азии. В отношении этих рязанцев возбудили уголовные дела.