В Рязанской области ГИБДД проведет рейд «Ремни безопасности»

За нарушение водителей буду штрафовать.

Рязанские сотрудники Госавтоинспекции 18 декабря проведут в регионе рейд «Ремни безопасности». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители будут выявлять нарушения ПДД со стороны водителей и пассажиров.

Отметим, что непристегнутым водителям или пассажирам грозит штраф в размере одной тысячи рублей.

Кроме этого, сотрудники ГИБДД будут выявлять машины, класс источника света которых не соответствует заводской комплектации, а также режим работы источников света не соответствует предъявляемым требованиям.