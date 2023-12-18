В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу дренажных насосов
Возбуждено уголовное дело.
В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу дренажных насосов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
К правоохранителям обратился работник управляющей компании, в ведении которой находится дом на улице Быстрецкой. Мужчина сообщил, что в подвальном помещении дома взломали дверь и из подвала похитили два дренажных насоса.
Оперативники уголовного розыска провели опрос местных жителей, а после установили личность вора. Им оказался 19-летний рязанец.
Возбуждено уголовное дело.