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В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу дренажных насосов
Возбуждено уголовное дело.

В Рязани полицейские задержали мужчину за кражу дренажных насосов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

К правоохранителям обратился работник управляющей компании, в ведении которой находится дом на улице Быстрецкой. Мужчина сообщил, что в подвальном помещении дома взломали дверь и из подвала похитили два дренажных насоса.

Оперативники уголовного розыска провели опрос местных жителей, а после установили личность вора. Им оказался 19-летний рязанец.

Возбуждено уголовное дело.