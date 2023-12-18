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В Рязани мужчине дали реальный срок за покупку наркотиков
Советский райсуд установил, что в июне 2023 года ранее судимый мужчина в период условного осуждения вновь приобрел наркотики в крупном размере для личного потребления. Его деятельность пресекли полицейские.

В Рязани мужчину осудили за приобретение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Советский райсуд установил, что в июне 2023 года ранее судимый мужчина в период условного осуждения вновь приобрел наркотики в крупном размере для личного потребления.

Его деятельность пресекли полицейские.

Мужчину осудили по части 2 статьи 228.1 УК РФ («незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотического средства в крупном размере»). Его приговорили к 5,5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.