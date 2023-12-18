В России ограничат перевод денег без открытого счета до 100 тысяч рублей

Это будет распространяться лишь на граждан с упрощенной идентификацией личности.

Правительственная комиссия 11 декабря одобрила законопроект, по которому в России планируется ввести ограничения на переводы денег. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на РБК.

Предполагается, что граждане, которые прошли упрощенную идентификацию личности, без открытия банковского счета смогут перевести только сто тысяч рублей за один раз.

«Установление максимального порога проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств по поручению физического лица без открытия банковского счета, в том числе электронных денежных средств, будет способствовать снижению оттока капитала из страны», — подчеркнул представитель Минфина в беседе с РБК.

Известно, что законопроект уже согласовали с Центробанком, Минцифры, Минфином, МВД и Роскомнадзором.