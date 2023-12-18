В РГРТУ наградили победителей региональных олимпиад по цифровым технологиям

В понедельник, 18 декабря, в бизнес-инкубаторе РГРТУ подвели итоги региональных конкурсов и олимпиад, проведенных на базе университета в ноябре-декабре 2023 года, организованных научно-образовательным центром «Компетенции в цифровой экономике» и кафедрой электронных вычислительных машин.

Церемонию награждения провели ректор РГРТУ Михаил Чиркин и министр цифрового развития, информационных технологий и связи Рязанской области Андрей Ульянов.

В рамках мероприятия были награждены победители и призеры конкурсов «E-commerce business idea», «Digital transformation», «Разработка моделей на языке UML» и олимпиад «Программирование на SQL» и «Промышленные базы данных».

В профессиональных конкурсах приняли участие около 200 студентов рязанских вузов.

Полный список победителей опубликован в официальном сообществе РГРТУ в социальной сети «ВКонтакте».