В Подмосковье мужчину обнаружили мертвым после новогоднего корпоратива

Инцидент произошел в городском округе Краснознаменск.

В Подмосковье мужчину обнаружили мертвым после того, как он сходил на новогодний корпоратив. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в городском округе Краснознаменск.

В полицию обратилась супруга погибшего. Она рассказала, что муж вечером 15 декабря ушел на корпоратив в кафе «Встреча». После этого он не вернулся и перестал выходить на связь.

«Полиция и волонтеры начали поиски мужчины. 16 декабря они обнаружили его тело в лесополосе недалеко от его дома», — рассказал собеседник агентства. Отмечается, что при погибшем были документы и мобильный телефон.