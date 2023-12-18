В Подмосковье двоих мужчин подозревают в изнасиловании девушки

Инцидент произошел в Коломне. По информации источника, 25-летняя девушка выпивала в общежитии на улице Дзержинского с мужчинами 25 и 28 лет. По предварительным данным, впоследствии они надругались над ней.

В Подмосковье двоих мужчин подозревают в изнасиловании девушки. Об этом сообщил Telegram-канал «Плохие новости».

Инцидент произошел в Коломне.

По информации источника, 25-летняя девушка выпивала в общежитии на улице Дзержинского с мужчинами 25 и 28 лет. По предварительным данным, впоследствии они надругались над ней.

Полицию вызвала соседка — она услышала крики. Предполагаемых преступников задержали. Девушку доставили для сдачи анализов к судмедэксперту.