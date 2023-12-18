В Нижегородской области мужчина напал на сотрудника «скорой»

Отмечается, что пострадавший 33-летний медик получил сотрясение мозга.

В Нижегородской области мужчина напал на сотрудника «скорой» и избил его. Об этом сообщила « Лента.ру » со ссылкой на Государственную инспекцию труда по региону.

Отмечается, что пострадавший 33-летний мужчина получил сотрясение мозга. «Ожидается медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести», — сообщили в инспекции.

Причина конфликта медика и пациента не уточняется. Инспекция начала проверку.