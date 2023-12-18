В Москве в общежитии политехнического университета нашли труп 21-летнего студента

Тело мужчины обнаружили лежащим на кровати под одеялом в комнате общежития на улице Бориса Галушкина.

В Москве в общежитии политехнического университета нашли труп 21-летнего студента. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Тело мужчины обнаружили лежащим на кровати под одеялом в комнате общежития на улице Бориса Галушкина.

В полицию поступило заявление от матери студента Московского политехнического университета. Она рассказала, что сын несколько дней не выходил с ней на связь.

«При проверке его комнаты, он был обнаружен мертвым без признаков насильственной смерти. Порядок в комнате нарушен не был. Медики установили, что смерть наступила за два дня до момента обнаружения», — сказал собеседник.

Мать молодого человека уверяла, что он не употреблял алкоголь и запрещенные препараты, а также вел спортивный образ жизни. Устанавливается причина смерти студента. Проводится проверка.