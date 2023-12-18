В Москве 13-летнюю школьницу госпитализировали с отравлением психотропами

В Москве школьницу в конвульсиях госпитализировали с отравлением психотропами. Девочке стало плохо после того, как друг угостил ее снотворным. Об этом сообщает Shot.

По данным канала, в гости к пострадавшей пришла подружка-ровесница и 18-летний молодой человек по имени Дима. Подростки тихо беседовали в комнате, и девочка пожаловалась, что последнее время очень плохо спит. Друг дал ей две таблетки.

Школьница после посиделок выпила их, легла спать, а в девятом часу утра ее бабушка проснулась от странных звуков. Зайдя в комнату к внучке, она увидела, как та бьется в конвульсиях на кровати.

Скорая экстренно госпитализировала семиклассницу, врачи диагностировали медикаментозное отравление психотропами.

Полиция проводит проверку, разыскивают молодого человека, который угостил пострадавшую таблетками. Эксперты выясняют, что именно он дал школьнице.