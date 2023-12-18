В Москве 11-классник расстрелял мужчину, который оскорбил его мать

В Москве школьник расстрелял мужчину. Об этом пишет Shot.

Инцидент произошел ночью 17 декабря возле жилого дома на Пятницком шоссе. 11-летний школьник сделал несколько выстрелов в мужчину за то, что тот оскорбил ее мать. Жильцы услышали выстрелы и вызвали полицию.

По данным SHOT, стрельба произошла в ночь на воскресенье возле жилого дома на Пятницком шоссе в столичном районе Митино. Полицию вызвали жильцы, услышавшие выстрелы.

Прибывшие сотрудники обнаружили на месте 38-летнего гражданина Азербайджана с многочисленными ранениями головы. Он был в очень тяжелом состоянии, его экстренно госпитализировали в реанимацию.

Нападавшим оказался 17-летний школьник. Полицейским он пояснил, что у его матери с пострадавшим возник конфликт, взрослые начали ругаться, и мужчина стал оскорблять женщину. Сын решил заступиться за мать и как минимум шесть раз выстрелил в агрессора из травмата. Большинство пуль попало в голову. Пистолет, по словам школьника, он взял у дяди из сейфа, так как знал, где тот хранит ключ.