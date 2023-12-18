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В Краснодаре застрелили строителя за то, что он не так вырыл траншею

В Краснодаре застрелили строителя, а другого ранили. Об этом пишет Shot.

По информации издания, неизвестный мужчина в десятом часу вечера ворвался в вагончик сотрудников строительной компании, который находился на улице Боннской, и начал на них кричать, предъявляя им за неправильно вырытую траншею. После высказывания недовольства он достал оружие, расстрелял двух человек и убежал.

В результате 61-летний мужчина скончался, а его 52-летний напарник выжил, его госпитализировали. По словам пострадавшего, убийцу он не знал.

Отмечается, что полицейские изъяли на месте инцидента патроны и гильзы 12 калибра.

Сейчас преступника разыскивают по всему городу.