В Костромской области мужчина застрелил приятеля на охоте, приняв его за кабана

В Костромской области мужчина застрелил приятеля на охоте, приняв его за кабана. Об этом сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственный источник.

Охотники немедленно вызвали скорую, но мужчина скончался до ее приезда. Прибывшим полицейским участники драмы дали показания.

«Тело 40-летнего мужчины нашли рядом с трассой Буй-Любим», — сказал собеседник.

Следственный комитет уже начал проверку. Устанавливают, кто именно нажал на курок.