В Ивановской области второклассник попал под работающий трактор и погиб

Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в поселке Каменка. По информации источника, восьмилетний ребенок играл возле фермы и решил забраться под работающий трактора. В результате мальчика намотало на вращающийся вал отбора мощностей.