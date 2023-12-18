В Ивановской области второклассник попал под работающий трактор и погиб
Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в поселке Каменка. По информации источника, восьмилетний ребенок играл возле фермы и решил забраться под работающий трактора. В результате мальчика намотало на вращающийся вал отбора мощностей.
В Ивановской области второклассник попал под работающий трактор и погиб. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Инцидент произошел в воскресенье, 17 декабря, в поселке Каменка.
По информации источника, восьмилетний ребенок играл возле фермы и решил забраться под работающий трактора. В результате мальчика намотало на вращающийся вал отбора мощностей.
Трактор оставил без присмотра дед погибшего ребенка.
Возбуждено уголовное дело по факту происшествия.