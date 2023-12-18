В Хабаровском крае перевернулась машина скорой помощи

В Комсомольск-на-Амуре 17 декабря произошло ДТП с участием скорой помощи. В нем пострадали два человека, сообщили журналисты РЕН ТВ.

По информации сотрудников медиа, около 22:40 (15:40 — по мск) 20-летний водитель Toyota Ipsum двигался по второстепенной улице и на нерегулируемом перекрестке улиц Лазо и Щорса не уступил дорогу ГАЗ «Соболь» (скорая). Машина медиков опрокинулась на бок. Отмечается, что водитель скорой двигался без включенного светового-звукового сигнала.

В результате травмы получили фельдшер и водитель Toyota. Госпитализация не потребовалась.

Автомобиль медиков не получил сильных повреждений и после ремонта вернется в строй.