В Екатеринбурге под окнами 25-этажного дома обнаружили труп девушки

Тело девушки нашли около дома № 32г по улице 40-летия Комсомола. Предположительно, ей было 25 лет.

В Екатеринбурге под окнами 25-этажного дома обнаружили труп девушки. Об этом сообщил портал E1.ru .

Тело девушки нашли около дома № 32г по улице 40-летия Комсомола. Предположительно, ей было 25 лет.

«Зрелище не из приятных. Когда я пришла, тело прикрыли уже. По приезде полиции и скорой так и лежала, место огородили. Говорят, была в наушниках и полураздетая», — рассказала изданию местная жительница.