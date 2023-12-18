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В ДС «Олимпийский» пройдет первенство Рязанской области по фигурному катанию
Соревнования состоятся с 19 по 20 декабря. По их итогам будет сформирована сборная Рязанской области, которая поучаствует в межрегиональных соревнованиях 2024 года.

В ДС «Олимпийский» с 19 по 20 декабря пройдет первенство Рязанской области по фигурному катанию на коньках.

В нем примут участие спортсмены только из Рязанской области. Всего на лед выйдут более 100 фигуристов в возрасте от восьми до 17 лет.

По итогам соревнований будет сформирована сборная Рязанской области, которая поучаствует в межрегиональных соревнованиях 2024 года. Победителям и призерам вручат грамоты, медали и памятные призы.

Вход на соревнования свободный.

Возрастное ограничение — 0+