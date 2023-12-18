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В Челябинской области мужчина умер и двое суток пролежал у газовой плиты с работающей конфоркой

В Челябинской области спасатели вскрыли квартиру, хозяин которой почти двое суток пролежал мертвым у работающей газовой плиты. Об этом сообщили URA.RU в поисково-спасательной службе региона.

«В городе Карталы в Локомотивный отряд ПСС обратились родственники 56-летнего владельца квартиры в многоэтажном доме. По их словам, почти двое суток он не выходит на связь, не берет телефон, не подходит к двери и вообще не подает признаков присутствия в квартире. Вскрыв дверь, спасатели и полицейские обнаружили мужчину мертвым», — пояснили URA.RU.

Отмечается, что смерть наступила внезапно, когда мужчина готовил еду. Его тело лежало возле газовой плиты, на которой горела одна конфорка.