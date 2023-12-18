В Брянской области мужчину задержали за изнасилование трехлетней дочери приятеля

Инцидент произошел в деревне Пеклино. По предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к приятелю. Вместе они распивали спиртные напитки. «Злоумышленник дождался, пока отец девочки уснет, после чего надругался над малышкой», — сообщил собеседник издания.

В Брянской области мужчину задержали за изнасилование трехлетней дочери приятеля. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в деревне Пеклино.

По предварительным данным, подозреваемый пришел в гости к приятелю. Вместе они распивали спиртные напитки. «Злоумышленник дождался, пока отец девочки уснет, после чего надругался над малышкой», — сообщил собеседник издания.

Во время надругательства ребенок получил множественные травмы, гематомы и ссадины. Подозреваемого задержали. Выяснилось, что злоумышленник ранее был неоднократно судим за причинение тяжкого вреда здоровью, грабежи.