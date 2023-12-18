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В 2023 году к нацпроекту «Производительность труда» присоединились 13 рязанских компаний

Региональный центр компетенций Агентства развития бизнеса подвел итоги реализации национального проекта «Производительность труда» в 2023 году. О том, сколько региональных предприятий сейчас повышают свою эффективность, рассказал директор АРБ Александр Уланов.

«К концу года число участников нацпроекта в Рязанской области достигло 91, из них 13 ― новые. Все они осваивают инструменты бережливого производства под руководством экспертов РЦК. Предприятия учатся беречь время, улучшают условия труда сотрудников, обновляют оборудование, избавляются от лишних издержек и улучшают качество продукции. В результате промышленники получают солидный экономический эффект», ― сказал Уланов.

За время реализации мероприятий нацпроекта эксперты РЦК обучили 1625 сотрудников предприятий, в то время как плановый показатель до конца 2023 года составляет 1129 человек. Это говорит о заинтересованности руководства рязанских компаний в «Производительности труда» как в инструменте достижения главной цели ― стать более конкурентоспособными как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

«Помимо нацпроекта в регионе реализуется проект „Производительность труда на малых и средних предприятиях Рязанской области“. Он позволяет компаниям, которые по масштабам производства не могут быть включены в нацпроект, с успехом использовать его инструменты, получать информационную и консультационную поддержку экспертов РЦК. На сегодняшний момент 36 рязанских компаний-представителей малого и среднего бизнеса присоединились к региональному проекту, а них 13 стали его участниками в 2023 году», — отметил Уланов.

Директор АРБ выразил уверенность, что нацпроект будет пополняться новыми участниками.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году.