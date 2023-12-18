Студенты РГАТУ встретились с представителями холдинга «Русская Аграрная Группа»

В четверг, 14 декабря, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева студенты технологического, инженерного и автодорожного факультетов встретились с представителями холдинга «Русская Аграрная Группа».

На профориентационную встречу приехали директор по персоналу и организационному развитию, по растениеводству и технический директор, а также руководитель отдела по подбору и развитию персонала, главный агроном и инженер сельскохозяйственного направления.

В этот день студенты познакомились с деятельностью холдинга замкнутого типа, активно участвующего в программе по развитию сельских территорий и строительству жилья для молодых специалистов, о вакансиях, условиях работы и прохождении практики и стажировки, о требованиях, предъявляемых к молодым специалистам, уровне заработной платы, возможностях и перспективах карьерного роста в компании.

После встречи студенты, заинтересованные в прохождении практики и трудоустройстве, прошли собеседование с представителями компании и получили ответы на все интересующие их вопросы.