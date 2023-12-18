Студенты РГАТУ приняли участие в открытии лыжного сезона 2023-2024

В субботу, 16 декабря, спортсмены Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева стали участниками открытия лыжного сезона 2023-2024, проходившего в Мемориальном парке.

В эстафетной лыжной гонке участвовали спортсмены из Рязани и районов области.

Для мужчин соревновательная часть предусматривала три этапа по пять км, у женщин — три этапа по три км. Стиль прохождения дистанции — классический.

В мужскую сборную Рязанского агротехнологического университета входили Евгений Жулин, Андрей Пыриков и Александр Гунченко.

Женскую команду представляли Юлия Степанова, Юлия Москвитина и Надежда Сизова.

Женская сборная университета заняла третье место.

Высокая доля успеха любого спортсмена — это заслуга его наставника, который должен быть не просто высококвалифицированным специалистом, но и психологом, медиком, стратегом в одном лице.

Поздравляем наших студентов-спортсменов и их тренеров-наставников: старших преподавателей кафедры физической культуры и спорта Н. Гудкову, М. Ульянова и А.Бирюкова.