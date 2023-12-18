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Студенты РГАТУ поучаствовали в ежегодном конкурсе патриотической песни «Вместе с Россией»

Студенты Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняли участие в ежегодном конкурсе патриотической песни «Вместе с Россией», который проходил на базе Рязанского государственного медицинского университета имени академика Павлова.

В этом году агроуниверситет представляли обучающиеся факультета ветеринарной медицины и биотехнологии (Дарья Бышова, Дарья Черносвитова и Дарья Драгунская), факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования (Арина Соловьева), факультета экономики и менеджмента (Ирина Меньшова) и аспирант Евгений Шитиков.

В их исполнении звучали песни о Родине и композиции Великой отечественной войны.

По итогам конкурса дипломом лауреата II степени награждена Арина Соловьева. Диплом III степени вручили Евгению Шитикову.

Все остальные представители Рязанского агротехнологического университета были отмечены специальными призами жюри.