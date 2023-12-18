Студенты РГАТУ имени Костычева победили в межвузовской викторине «Бухгалтерский креатив»

Студенты РГАТУ имени Костычева победили в межвузовской викторине «Бухгалтерский креатив».

Мероприятие по бухгалтерскому учету среди студентов рязанских вузов прошло на базе Академии ФСИН России. РГАТУ представляли учащиеся факультета экономики и менеджмента.

Команды состязались в творческом подходе к развитию бухгалтерского учета, в умении найти в произведениях литературы связь с бухгалтерским учетом, налогами и экономикой, вели спор о роли бухгалтерского учета в обществе, отвечали на вопросы экономического квиза, принимали участие в мастер-классах «Мир, который придумали бухгалтеры», соревновались в умении визуально изобразить бухгалтерские термины.

Первыми в межвузовской викторине стали студенты РГАТУ.