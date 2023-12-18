Скончалась директор Можарской средней школы Валентина Уланова

Она занимала должность с 2003 по 2023 год.

В воскресенье, 17 декабря, ушла из жизни директор Можарской средней школы Валентина Уланова. Она занимала должность с 2003 по 2023 год. Об этом сообщается в официальной группе учебного заведения «ВКонтакте».

"Всю свою жизнь Валентина Васильевна посвятила обучению и воспитанию подрастающего поколения села Можары. Была прекрасным учителем, настоящим директором, болеющим за свой трудовой коллектив, честным и отзывчивым человеком", — отмечается в посте.

Коллектив Можарской средней школы выражает соболезнования родным и близким, друзьям и знакомым.