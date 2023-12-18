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Сборная Рязанского приборного завода заняла первое место в турнире по мини-футболу

Команда по мини-футболу Государственного Рязанского приборного завода (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в «Серебряном кубке» на Зимних корпоративных играх «Трудовые резервы» в Москве.

Турнир состоял из нескольких игр на групповом этапе и розыгрыша плей-офф. По результатам первого тура соревнований две победы и ничья позволили сборной ГРПЗ получить «путевку» в «Серебряный кубок», где команда одержала победы в трех матчах и поднялась на высшую ступень пьедестала почета.

«На протяжении всего турнира команда показывала хорошо организованную игру, тактически грамотно выполняла тренерские установки. В очередной раз мы показали свой боевой характер в играх плей-офф и снова забрали „Серебряный кубок“ в Рязань. Спасибо команде. Все ребята молодцы», — отметил тренер команды, заместитель начальника цеха ГРПЗ Никита Обцешко.

В соревнованиях приняли участие 20 футбольных команд. Организатор мероприятия — Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» при поддержке Департамента спорта Москвы.