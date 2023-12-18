Рязанская область заняла 51 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля
Всего 12,7% семей могут себе позволить купить и содержать автомобиль за 1 млн рублей в кредит.
Рязанская область заняла 51 место в рейтинге регионов по доступности покупки автомобиля. Данное исследование провело РИА Новости.
Отмечается, что лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ. Труднее всего купить и содержать машину жителям Ингушетии, Чечни и Кабардино-Балкарии.
Рязанский регион занял 51 строчку. Всего 12,7% семей могут себе позволить купить и содержать автомобиль за 1 млн рублей в кредит.