Путин заявил, что рождаемость в России вырастет через три года
Он отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то есть то опускался, то поднимался вверх.
Путин заявил, что рождаемость в России вырастет через три года. Его цитирует РЕН ТВ.
«Молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов», — сказал президент.
Он отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то есть то опускался, то поднимался вверх.
По его словам, «через тройку лет» волна рождаемости опять пойдет вверх.
Ранее Путин высказался о запрете абортов в России.