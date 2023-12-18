Путин заявил, что рождаемость в России вырастет через три года

Он отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то есть то опускался, то поднимался вверх.

Путин заявил, что рождаемость в России вырастет через три года. Его цитирует РЕН ТВ.

«Молодых специалистов станет на два миллиона больше — почти десять миллионов», — сказал президент.

Он отметил, что уровень рождаемости в стране всегда был волнообразным, то есть то опускался, то поднимался вверх.

По его словам, «через тройку лет» волна рождаемости опять пойдет вверх.

Ранее Путин высказался о запрете абортов в России.