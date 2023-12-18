Путин назвал поддержку «Единой России» на президентских выборах значимой

Как сообщает сайт «Единой России», партия единогласно поддержала выдвижение Владимира Путина кандидатом в президенты на выборах 2024 года. «Единая Россия» сделает все, чтобы безоговорочную победу снова одержал действующий президент, подчеркнул Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на пленарном заседании.

«Приближается главное событие в политической жизни государства — выборы президента. Человека, способного брать на себя ответственность за судьбу страны в самых сложных условиях. Общенационального лидера, которому доверяют десятки миллионов людей. Вокруг которого сплотились все, кто хочет видеть нашу страну сильной, процветающей и независимой. Благополучной, верной своим традициям и устремлённой в будущее. Именно такой на века должна быть наша Родина», — отметил Медведев.

Он заявил, что «Единая Россия» для поддержки Владимира Путина задействует весь свой потенциал и опыт.

«Приложим все усилия к тому, чтобы победа признанного и авторитетного лидера, которому доверяют миллионы граждан, стала точкой отсчета для нового этапа в жизни России. Времени новых достижений, стабильного и динамичного развития. Позволила окончательно одержать верх над силами, которые угрожают безопасности и суверенитету страны. Создать все условия для того, чтобы последующие поколения граждан России смотрели в будущее с уверенностью и оптимизмом. Не сомневаюсь, что так и будет», — сказал Медведев.

Президент поблагодарил «Единую Россию» за последовательную и надежную поддержку.

«Для меня она значима и важна. Мы вместе преодолевали испытания, вместе добивались успехов, вместе нам еще очень многое предстоит сделать в интересах России. Сегодня на каждом лежит колоссальная ответственность. Перед нами, без всякого преувеличения, — исторические задачи. Их масштаб требует объединения усилий, сплоченности всех патриотических сил. Для „Единой России“, для наших сторонников, которые представляют все наше многонациональное общество, все регионы, социальные, профессиональные группы, — это в первую очередь означает готовность к напряженной работе, готовность к тому, чтобы идти вперед, добиваться большего», — считает Путин.

Он отметил, что основные задачи сейчас — укреплять экономику, социальную сферу, научно-технологический потенциал в интересах людей, благополучия миллионов российских семей. И, конечно, работать на консолидацию общества.

Важнейшей для «Единой России» должна стать работа с лидерами общественного мнения, профессионалами в разных отраслях, волонтерами и ветеранами СВО.

«Многие наши товарищи — члены партии, ее сторонники, депутаты разных уровней прошли через фронт и сейчас сражаются на передовой. Поддержим их. Тысячи волонтеров „Единой России“ помогают бойцам, фронту, мирным жителям наших освобожденных городов и поселков. Решительных, смелых людей, которые прошли фронт, проявили себя в добровольческом, волонтерском движении, много. Так же, как и специалистов самых разных областей, самых разных профессий, которые на деле показали, что значит верность долгу, своей стране в период непростых испытаний. Это действительно наше достояние, опора для страны», — обратился президент к делегатам Съезда.

Помимо этого, он попросил «Единую Россию» принять самое активное участие в проектах Года семьи и предложить новые инициативы, направленные на поддержку материнства и детства, на укрепление наших традиционных, семейных ценностей, на развитие системы воспитания и наставничества.

«Это крайне важные, принципиальные вопросы для демографического развития России, для сбережения нашего народа», — сказал президент.

Он напомнил также о необходимости развивать народную программу «Единой России», чтобы она отвечала современным вызовам, а также включать в предвыборные программы ответы на обращения людей.

Владимир Путин уверен — «Единая Россия», все ее сторонники будут и дальше трудиться с полной отдачей, на результат — для людей, для достижения общенациональных целей.

«Рассчитываю на дальнейшую совместную работу с вами в интересах нашей единой страны, нашего великого народа. Благодарю вас за поддержку», — заключил президент.

В свою очередь, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак выразил уверенность, что решение о поддержке Президента поддерживает подавляющее большинство граждан.

«Партия примет самое активное участие в предстоящей кампании. Наша задача — обеспечить максимальное участие в президентских выборах нашего актива, максимальную поддержку нашего кандидата. Мы пресечем любые попытки провокаций и влияния на кампанию извне», — подчеркнул он

Андрей Турчак отметил также, что сегодня, когда Запад оказывает беспрецедентное давление на Россию, хочет развалить нашу страну, все должны сплотиться вокруг нашего Лидера России.

В заключение председатель «Единой России» выразил уверенность — избирательная кампания завершится блестящей победой Владимира Путина. А решение XXI Съезда партии о поддержке кандидатуры президента на выборах будет иметь для «Единой России» определяющее значение в ближайшие годы.