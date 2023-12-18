Названа самая востребованная в России профессия в 2023 году

Работодатели чаще всего искали менеджеров по продажам, кассиров и водителей.

Российские работодатели в 2023 году чаще всего искали менеджеров по продажам, кассиров и водителей. Самые востребованные в стране профессии назвали в исследовании сервиса по поиску работы hh.ru, пишет РИА Новости.

На первую категорию пришлось 750 тысяч вакансий, что составляет 7,5 процента всех предложений о работе в стране. За год их количество выросло в полтора раза, а средняя предлагаемая зарплата поднялась на 8,8 тысячи рублей.

Продавцы в розничных точках и кассиры заняли второе место с результатом 675 тысяч предложений о работе, рост за год составил 42 процента, а предлагаемая зарплата достигла 40,7 тысячи рублей.

Водители также требовались в полтора раза чаще, чем в 2022 году — 430 тысяч вакансий при росте зарплат на 19 тысяч рублей, до 88,8 тысячи.