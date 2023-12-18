На трех рязанских улицах 19 декабря отключат холодную воду

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

На трех рязанских улицах во вторник, 19 декабря, отключат холодную воду. Объявление появилось на сайте горадминистрации.

С 9:30 до 17:00 ресурса не будет по адресам:

улица Новоселов, дома №№ 5 корпус 1 (РГЦРТДиЮ «Созвездие»), 5 корпус 1, 7 корпус 1, 7 корпус 2, 7;

улица Советской Армии, дома №№ 10а (детский сад № 112), 14/9, 8а (детский сад № 4);

улица Тимуровцев, дома №№ 4 (школа № 50), 5 корпус 1, 5 корпус 2, 5 корпус 3.

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.