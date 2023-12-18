На трассе в Челябинской области инспекторы ГИБДД остановили автомобиль с трупом в багажнике
На автодороге между Троцком и селом Степное инспекторы ГИБДД остановили автомобиль для проверки и обнаружили в багажнике труп человека. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых структурах.
По данным издания, удалось установить личность умершего человека. Им оказался 61-летний бездомный. Сейчас устанавливается причина смерти.
Пока фактов, указывающих на криминальный характер смерти, не имеется.
Следственный комитет проводит проверку.