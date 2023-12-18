На трассе М-5 в Рязанском районе произошло ДТП

По предварительной информации, 37-летний водитель на «Фольксваген Каравелла» столкнулся с грузовиком «КДМ-7881010».

В воскресенье, 17 декабря, примерно в 15:25, в Рязанском районе на 216-ом километре автомобильной дороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По предварительной информации, 37-летний водитель на «Фольксваген Каравелла» столкнулся с грузовиком «КДМ-7881010».

В результате аварии 36-летний пассажир «Фольксвагена» получил травмы.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.