На трассе М-5 в Рязанском районе произошло ДТП
По предварительной информации, 37-летний водитель на «Фольксваген Каравелла» столкнулся с грузовиком «КДМ-7881010».
В воскресенье, 17 декабря, примерно в 15:25, в Рязанском районе на 216-ом километре автомобильной дороги М-5 «Урал» произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
По предварительной информации, 37-летний водитель на «Фольксваген Каравелла» столкнулся с грузовиком «КДМ-7881010».
В результате аварии 36-летний пассажир «Фольксвагена» получил травмы.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.