Минобороны: за сутки ВС России отразили 26 украинских атак

Потери ВСУ составили 650 боевиков. Российские военные уничтожили два танка, среди которых Leopard 2, восемь БМП, в том числе Bradley и три БТР.

За сутки Вооруженные силы России отразили 26 украинских атак на всех направлениях фронта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны. Потери ВСУ составили 650 боевиков.

Российские военные уничтожили два танка, среди которых Leopard 2, восемь БМП, в том числе Bradley и три БТР, поразили в ДНР командно-наблюдательный пункт 1-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины.

ПВО уничтожила 25 украинских беспилотников.