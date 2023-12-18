ХК «Рязань-ВДВ» 2010 года рождения разгромил «Гранит» из Долгопрудного

Юноши забили соперникам шесть шайб. Подмосковная команда ответила одной.

В Рязани состоялся домашний матч ХК «Рязань-ВДВ» 2010 года рождения в рамках первенства Москвы по хоккею. Мероприятие прошло в субботу, 16 декабря, в ДС «Олимпийский».

Рязанская команда разгромила долгопрудненский «Гранит» со счетом 6:1. Благодаря этой победе, «Рязань-ВДВ» находится на первом месте в турнирной таблице. Из 16 встреч рязанцы одержали победу в 15.

Отмечается, что команда принимает участие в первенстве Москвы по хоккею впервые.