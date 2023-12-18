Госавтоинспекция предупредила рязанцев о гололеде

Госавтоинспекция Рязанской области предупредила жителей о неблагоприятной погоде 18 декабря. Об этом ведомство написало в своем Telegram-канале.

На протяжении суток будет облачно с прояснениями. Ночью небольшие осадки, днем местами небольшие осадки (снег, мокрый снег, дождь), местами налипание мокрого снега, гололед. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха по области ночью -5, 0 градусов, днем -3, +2.

Сотрудники полиции призывают жителей быть внимательными и осторожными на дорогах, особенно в темное время суток.