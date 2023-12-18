ФАС ожидает снижения цен на куриные яйца в течение месяца-полутора

По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

ФАС ожидает снижения цен на куриные яйца в течение месяца-полутора. Об этом пишет ТАСС.

Глава федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский считает, что цены производителей на куриные яйца снизятся в течение месяца-полутора.

По его словам, служба проверила 13 производителей и дистрибуторов на предмет сговора. В результате было собрано 285 тыс. различных документов по этому поводу, их сейчас обрабатывают.

«Здесь вопрос в том, чтобы найти антиконкурентные соглашения. То есть если они между собой договорились о каких-то условиях совместно, это нарушение, этого нельзя делать», — объяснил глава ФАС.

Ранее в России нашли еще одного поставщика куриных яиц.