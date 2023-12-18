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Директор рязанской УК «Зеленая роща» вошел в экспертный совет комитета ЖКХ Госдумы
И предложил ввести льготную ипотеку для работников отрасли.

Председатель Совета Ассоциации управляющих компаний ЖКХ Рязанской области, директор УК «Зеленая роща» Кирилл Наумов вошел в состав Экспертного совета по жилищно-коммунальному хозяйству при комитете Государственной Думы РФ по строительству и ЖКХ.

Экспертный совет является постоянно действующим консультативно-совещательным органом комитета Госдумы. Его функционал это — анализ практики реализации федеральных законов, разработка рекомендаций по совершенствованию федерального законодательства, экспертная оценка последствий принятия законопроектов, участие в подготовке и проведении парламентских слушаний, «круглых столов», конференций по темам ЖКХ и строительства. В состав Совета входят депутаты региональных заксобраний, руководители саморегулируемых организаций, некоммерческих партнерств и ассоциаций, представители крупнейших российских компаний, работающих в жилищно-коммунальном и строительном секторе.

На очередном заседании Совета были подведены итоги его работы в 2023 году и определены планы на предстоящий год.

«Приглашение войти в состав Экспертного совета огромная честь и ответственность. Участие в его работе даст возможность значительно увеличить эффективность шагов по решению целей и задач Ассоциации управляющих компаний ЖКХ Рязанской области, главная из которых — это, безусловно, повышение качества управления многоквартирными домами», — подчеркнул Кирилл Наумов.

Накануне заседания Экспертного совета Наумов принял участие в «круглом столе» на тему кадрового обеспечения сферы управления многоквартирными домами, который организовал Комитет по строительству и ЖКХ Госдумы. В ходе него, он выступил с предложением разработать на федеральном уровне меры по предоставлению льготных кредитов и ипотеки работникам ЖКХ. Он считает, что мера может серьезно способствовать решению кадрового вопроса в сфере ЖКХ и значительно повысить престиж работы в отрасли.