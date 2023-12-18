Бориса Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов

Ранее издательство «АСТ» приостановило распространение книг Акунина.

Писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) внесли в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщили на сайте Росфинмониторинга.

Ранее в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) Акунин признал, что Киев не добьется в ходе конфликта военной победы. Также он оправдал попытки атаковать российские города при помощи беспилотников. После этого издательство «АСТ» приостановило распространение книг Акунина.